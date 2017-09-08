КНДР может запустить межконтинентальную ракету на день своего образования

В Южной Корее предупреждают о возможном запуске еще одной межконтинентальной ракеты КНДР уже в эту субботу, на годовщину своего образования. Об этом сообщает The Associated Press.

Сеул считает, что Северная Корея может провести следующие испытания МБР в эти выходные или 10 октября, в еще один северокорейский праздник - день основания правящей партии.

Отметим, что КНДР была образована 9 сентября 1948 года.

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Сообщается, что ранее Северная Корея отмечала ключевые даты страны демонстрацией военной мощи.

Как сообщал УНИАН ранее, КНДР назвала свое мощнейшее испытание водородной бомбы 3 сентября «подарочным пакетом» для США. Об этом заявил посол КНДР при ООН Хан Тхэ Сон на конференции в Женеве.

"Я горжусь тем, что всего два дня назад, 3 сентября, КНДР успешно осуществила испытания водородной бомбы для межконтинентальной баллистической ракеты в рамках своего плана создания стратегических ядерных сил", - сказал он на Женевском форуме, добавив, что "Недавние меры самообороны с моей страны, КНДР, является "подарком", адресованным никому другому, как США».