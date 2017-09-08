Апелляционный суд США отменил временный запрет на прием мигрантов

Апелляционный суд США в Нью-Йорке 7 сентября отверг решение администрации президента США Дональда Трампа, которое предусматривает временный запрет на въезд мигрантов в Соединенные Штаты, пишет Радио Свобода.

Суд признал недействительным указ Трампа, направленный на мигрантов и других людей из шести преимущественно мусульманских стран, и признал, что мигранты, которые имеют «добросовестные» отношения с соответствующими американскими агентствами, должны быть допущены в страну.

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Суд также постановил, что близкие родственники легальных жителей США должны быть освобождены от 90-дневного запрета Трампа на прием людей, которые прибывают из Ирана, Судана, Сирии, Ливии, Сомали и Йемена.

Напомним, Верховный суд США в июне постановил, что запрет Трампа не должен применяться к людям с «добросовестными» отношениями с гражданами или организациями США. Администрация по-своему трактовала постановление суда и продолжала запрещать прием мигрантов, что обжаловала власти штата Гавайи. Апелляционный суд согласился с иском этого штата.