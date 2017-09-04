В Бельгии во время авиашоу с вертолета выпал пилот

В Бельгии во время авиационного шоу вблизи города Льеж из вертолета выпал военный пилот, пока его коллега помогал десантникам выполнить прыжок с парашютами, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на RTBF.

Читайте такжеПод Москвой на авиашоу разбился самолет: появилось видео с места ЧПИнцидент произошел на борту многоцелевого вертолета Agusta A-109. Один из пилотов помогал трем десантникам подготовиться к прыжку, а когда вернулся в кабину, увидел, что сиденье его коллеги пустое, а дверь рядом открыта. В это время вертолет был на несколькометровой высоте.

Пилоту, который остался на борту, удалось вернуть под контроль управление вертолетом и успешно посадить его. Известно, что у обоих пилотов не было парашютов.

Поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах пилота продолжаются. Детальные обстоятельства происшествия выяснит следствие.