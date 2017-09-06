В Дании изобретатель затопленной подводной лодки рассказал, как погибла журналистка

Датский изобретатель, создатель подводной лодки «Наутилус» Петер Мадсен назвал причиной смерти шведской журналистки Ким Валле случайный удар об люк. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Copenhagen Post.

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Показания Мадсена зачитал в суде прокурор. По словам Мадсена, он вместе с Валле поднимался на капитанский мостик. Изобретатель якобы открыл люк весом 70 килограммов, но поскользнулся, вследствие чего металлические двери упали на Валле.

Как объяснил капитан, Валле лежала в луже крови, поэтому он счел, что она, скорее всего, мертва. Тогда он якобы решил наложить на себя руки, но передумал, выбросил тело в море и решил затопить подводную лодку.

Мадсен и раньше отказывался признать вину в непредумышленном убийстве, но раскаивается в том, что выбросил тело журналистки в море.

Как сообщал УНИАН, тело журналистки без головы и конечностей нашли в прибрежных водах Копенгагена.

30-летняя шведка жила между Нью-Йорком и Пекином. Она была журналистом-фрилансером и писала для New York Times, Guardian и Vice. Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его подводной лодке "Наутилус". Субмарина была построена в 2008 году и считалась тогда крупнейшей частной подводной лодкой в мире. Мадсен собрал деньги на ее строительство с помощью краудфандинга.