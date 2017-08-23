Убийство на подводной лодке: в Дании опознали обезглавленное тело журналистки

Женское туловище без головы и конечностей, найденное в прибрежных водах Копенгагена, принадлежит исчезнувшей журналистке Ким Валль. Об этом объявила датская полиция, сообщает Би-би-си.

Тело Валль было изуродовано преднамеренно. Труп, который был обнаружен проезжавшим рядом с берегом велосипедистом, опознали с помощью ДНК-анализа.

В последний раз Валль видели на подводной лодке датского изобретателя Петера Мадсена вечером 10 августа. Мадсену предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Сначала он сказал полицейским, что высадил Валль на одном из островов близ Копенгагена, но затем изменил показания и заявил, что журналистка погибла в результате несчастного случая, после чего он "похоронил ее в море".

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30-летняя шведка жила между Нью-Йорком и Пекином. Она была журналистом-фрилансером и писала для New York Times, Guardian и Vice.

Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его подводной лодке "Наутилус". Субмарина была построена в 2008 году и считалась тогда самой большой частной подводной лодкой в мире.

Мадсен собрал деньги на ее строительство с помощью краудфандинга.

Предполагалось, что поездка Валль и Мадсена будет короткой. Когда она не вернулась на следующее утро, сожитель Валль сообщил о ее исчезновении.

Продолжают вызывать вопросы и обстоятельства, при которых затонул "Наутилус".

Сразу после задержания Петер Мадсен говорил, что небольшая проблема в балластном отсеке привела к большой аварии. Субмарина затонула стремительно, говорил он, и ничего нельзя было сделать.

Позже датская полиция заявила, что подлодку затопили намеренно. В полиции не уточнили при этом, почему пришли к такому выводу.

Мадсен настаивает на своей невиновности.