Самые длинные и пышные: в США прошел чемпионат бород и усов (видео)



В США прошел ежегодный Чемпионат бород и усов. Таким образом, участник по имени Майкл Уоллин с бородой 60 см победил в номинации «полноценная естественная борода».

Джейсон Кили за неординарный образ получил титул «Лучший в шоу». Не менее экстравагантный мужчина Дж.Джонсон победил в номинации «борода на щеках», а Норберт Тоф выиграл в категории «частичная борода».

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Один из самых изобретательных участников превратил свою бороду на собачью морду. Предлагаем оценить креатив лучших бородачей-2017.