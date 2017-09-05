Самые длинные и пышные: в США прошел чемпионат бород и усов (видео)
18:39, 05 сентября 2017Мир
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Несколько сотен мужчин в Техасе состязались за звание лучшей в мире стилизованной бороды.
Конкурс бородачей со всего мира прошел в Техасе / фото The Sun
В США прошел ежегодный Чемпионат бород и усов. Таким образом, участник по имени Майкл Уоллин с бородой 60 см победил в номинации «полноценная естественная борода».
Джейсон Кили за неординарный образ получил титул «Лучший в шоу». Не менее экстравагантный мужчина Дж.Джонсон победил в номинации «борода на щеках», а Норберт Тоф выиграл в категории «частичная борода».
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Один из самых изобретательных участников превратил свою бороду на собачью морду. Предлагаем оценить креатив лучших бородачей-2017.
Самые длинные и самые пышные: в США прошел чемпионат бород и усов
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