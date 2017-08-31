Иракская армия освободила город Таль-Афар от ИГ

Иракская армия окончательно освободила город Таль-Афар, который долгое время был одной из цитаделей "Исламского государства" (ИГ). Об этом в четверг, 31 августа, заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, как сообщает DW.

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Он сообщил, что после двухнедельной военной операции иракские военные "ликвидировали" террористов в районе города Аль-Аядия, что за десять километров на запад от Таль-Афара. Таким образом силы безопасности Ирака установили свой контроль над всей провинцией Ниневия. "Где бы вы ни были, мы придем за вами. Вы можете выбрать - умереть или сдаться", - пригрозил боевикам ИГ премьер-министр Ирака.

Операция по освобождению города Таль-Афар, расположенном в 80 километрах на запад от Мосула, началась 22 августа. Город оставался последней крупной цитаделью ИГ в Ираке после освобождения Мосула. Таль-Афар имеет стратегическую важность, ведь расположен на пути поставок между Мосулом и Сирией.