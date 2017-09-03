США рассматривают прекращение торговых отношений со странами, которые ведут бизнес с КНДР - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что кроме расширения санкций против Северной Кореи, рассматривает прекращение торговых отношений с любыми странами, которые ведут бизнес с КНДР.

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«Соединенные Штаты рассматривают, кроме других вариантов, прекращение всякой торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей», - написал Трамп в Twitter.

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

Кроме того, как сообщает ABC, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Трамп сегодня созывает Совет национальной безопасности.

Ранее глава Минфина США сообщил, что готовит новый пакет санкций против Северной Кореи в ответ на последние испытания водородной бомбы.

LATEST: Pres. Trump to meet with his national security team on North Korea today, White House Press Sec. Sarah Sanders says. — ABC News (@ABC) September 3, 2017

Как сообщал УНИАН, власти Северной Кореи в воскресенье, 3 сентября, официально объявила об успешном проведении испытания водородной бомбы. Эти действия КНДР осудили мировые лидеры, а также международные организации. В том числе, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьян Курц призвал Совет безопасности ООН отреагировать на ядерные испытания Северной Кореи и назвал действия КНДР безрассудным и безответственным. Незадолго до этого Япония подтвердила, что КНДР провела новый этап ядерных испытаний.

Японские сейсмологи сообщили, что сила землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, на этот раз была в десять раз больше, чем в сентябре 2016 года, когда Пхеньян в последний раз проводил ядерные испытания. Несмотря на это Япония выразила официальный протест через свое посольство в Пхеньяне.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ядерные испытания Пхеньяна "абсолютно неприемлемыми". Ранее стало известно, что сейсмологи Южной Кореи и Китая утром в воскресенье, 3 сентября, зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,6 и 4,6-вблизи привычного места проведения ядерных испытаний КНДР. По оценкам американских экспертов, сила толчков достигала магнитуды 6,3