Маккейн о Трампе: он не имеет опыта госслужбы, часто плохо информирован и может быть импульсивным

Сенатор Джон Маккейн обратился к коллегам-законотворцам перед началом нового политического сезона.

Свое обращение он обнародовал в статье на страницах издания The Washington Post, передает «Голос Америки».

"Конгресс вернется из отпуска на следующей неделе, и столкнется с преградами, так как нас шатает от одного собственноручно созданного кризиса к другому. Мы не отвечаем не только вызовам наших крупнейших проблем, но и не можем выполнять повседневные задачи. Наша политическая кампания никогда не прекращается. Мы, словно, убеждены, что большинство существует, чтобы диктовать свою волю с несколькими уступками, а меньшинство существует, чтобы помешать правящей партии сделать хотя бы что-то важное", – рассуждает сенатор.

«Не так мы должны руководить, - отмечает Маккейн, - вся наша система – со сдерживаниями и противовесами была создана ради компромисса. Она редко работает гладко, или быстро. Этого от нее и не ожидается».

По его мнению, эта система требует от наиболее страстных партийцев прагматического подхода для решения проблем, поскольку она основана на компромиссе между оппонентами. «Мы можем упорно биться за наши идеи. Однако, мы должны уважать друг друга, или, по меньшей мере, признавать факт того, что мы нуждаемся друг в друге», – призывает Маккейн.

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"Это справедливо, как никогда, теперь, когда Конгресс должен управлять вместе с президентом, который не имеет опыта государственной службы, часто плохо информирован, может быть импульсивным в речах и поведении", – подчеркивает сенатор.

Законодатели, по его убеждению, должны уважать полномочия и конституционную ответственность президента. «Мы должны сотрудничать с ним. Однако, мы – не его подчиненные. Мы не подчиняемся ему. Мы подотчетны народу Америки. Мы должны тщательно выполнять свои обязанности и проверять его власть. Мы должны ценить такую нашу роль в Конгрессе более, чем партийную принадлежность", – говорится в статье Маккейна.

"У нас есть все возможности продемонстрировать обычным, честным и свободным людям, что мы можем управлять компетентно, ответственно и скромно и доказать ценность Конгресса Соединенных Штатов великому народу, которому мы служим", – резюмирует Маккейн.