Сенатор Маккейн призвал Трампа предоставить летальное оружие Украине, чтобы оказать давление на Россию

Сенатор Джон Маккейн призвал правительство Трампа предоставить летальное оружие Украине. Соответствующее заявление Маккейна опубликовано на сайте сенатора.

Маккейн заявил, что визит главы Пентагона Мэттиса поможет США исправить политику в отношении Украины.

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«Визит Секретаря Мэттиса до Киева предоставляет еще одну возможность для Соединенных Штатов исправить свою политику в отношении Украины и обеспечить военную помощь, необходимую стране для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Ранее на этой неделе президент Трамп сделал шаг вперед, когда он изменил курс и отошел от неудачной политики своего предшественника в Афганистане. У президента теперь есть такая же возможность в отношении Украины», - говорится в заявлении Маккейна.

По словам Маккейна, увеличение цены агрессии и может помочь изменить расчеты Владимира Путина, чтобы оказать давление на Россию в полном соответствии с соглашениями в Минске и, в конечном итоге, создать более стабильные условия безопасности.

«Другими словами, предоставление оборонного летального оружия Украине не противоречит мирному решению этого конфликта - это важно для его достижения. Пока сохраняется статус-кво, в России нет причин менять свое поведение, и мы должны ожидать больше насилия и смерти», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН ранее, в США пока не приняли официального решения относительно предоставления Украине летального вооружения. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

При этом Науэрт все же подчеркнула, что Вашингтон не исключает возможности оказания летальной оружия Украине.

"Секретарь Мэттис (министр обороны США Джеймс Мэттис - ред.) сейчас находится в Украине. Что касается программы вооружения, решение еще не приняли, но мы не будем отбрасывать такую возможность", - отметила Науэрт.