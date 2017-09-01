Новый посол РФ в США хочет разобраться с дипломатическим скандалом "без истерических порывов"

Новый посол России в США Анатолий Антонов заявил, что нужно "без истерических порывов" разобраться в ситуации с новыми решениями, принятыми американской администрацией в отношении российских дипмиссий.

Об этом сообщает DW.com.

"Сейчас нужно разобраться спокойно, очень спокойно и профессионально действовать", - сказал он журналистам в четверг, 31 августа, в аэропорту Даллеса сразу после прибытия в США.

"Я и мои товарищи будем профессионально выполнять свою работу", - добавил Антонов.

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Как сообщал УНИАН, ранее власти США предъявили требование к Российской Федерации закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить количество российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Таким образом администрация президента Дональда Трампа осуществила меры в ответ на решение РФ о высылке американских дипломатов из дипломатических ведомств в России.

Решение о закрытии генерального консульства России в Сан-Франциско инициировал президент США Дональд Трамп. США требуют от российского правительства закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне, округ Колумбия, и торговое представительство в Нью-Йорке.

31 августа, поздно вечером на сайте Генконсульства России в Сан-Франциско появилось сообщение, что ведомство прекращает принимать посетителей 1 сентября из-за решения властей США о закрытии дипломатического представительства.