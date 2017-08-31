Лавров пообещал Тиллерсону отреагировать на требование США о закрытии Генконсульства РФ в Сан-Франциско

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пообещал государственному секретарю США Рексу Тиллерсону отреагировать на требование США о закрытии Генерального консульства РФ в Сан-Франциско.

Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, 31 августа по американской инициативе состоялся телефонный разговор Лаврова с Тиллерсоном.

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"Госсекретарь звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США и изложил их основное содержание", - говорится в сообщении.

"В ответ министр выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции", - заявили в российском МИД.

Как сообщал УНИАН ранее, в Соединенных Штатах Америки требуют от Российской Федерации закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить количество российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Администрация президента Дональда Трампа осуществила меры в ответ на решение РФ о высылке американских дипломатов из дипломатических ведомств в России.