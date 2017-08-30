"Мне очень страшно": известная российская актриса прокомментировала скандальное задержание режиссера Серебренникова

В России известная актриса Чулпан Хаматова заявила, что ей страшно в связи со скандальным задержанием режиссера Кирилла Серебренникова, пишет татарское издание «Бизнес Online».

Актриса подчеркнула, что задержание режиссера является незаконным.

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«Наверное, многие из вас знают, что недавно произошло печальное и трагическое событие, под домашним арестом сидит мой коллега. На мой взгляд, несправедливо, незаконно. Мне очень страшно, и я под этим ощущением нахожусь несколько дней. Я о Кирилле Серебренникове», - сказала Хаматова в Казани.

Напомним, что в РФ режиссера обвинили в хищении 68 миллионов рублей, которые Минкульт выделил на театральный проект «Платформа». По версии следствия, Серебренников руководил хищением бюджетных денег.