Члены Совета Трампа по кибербезопасности ушли в отставку в качестве протеста

Сразу восемь членов Совета Белого дома по кибербезопасности ушли в отставку из-за несогласия с политикой президента США Дональда Трампа по ряду вопросов. Об этом сообщает The Verge.

Среди причин, побудивших экспертов покинуть Совет, называются в том числе выход из Парижских соглашений по климату и реакция Трампа на события в Шарлотсвилле. В заявлении об отставке говорится о том, что действия президента Америки «угрожают безопасности родины, которую мы поклялись защищать».

Читайте такжеТрамп собирается возобновить отмененный Обамой доступ полиции к военной технике – СМИ

Кроме того, теперь уже бывшие члены Совета указали на то, что Дональд Трамп уделяет недостаточно внимания вопросам национальной безопасности, а также информационной защиты Соединенных штатов.

Как сообщал УНИАН, советник президента США по экономическим вопросам Гэри Кон остался недоволен реакцией Дональда Трампа на события в Шарлотсвилле, в связи с чем подготовил заявление об отставке.