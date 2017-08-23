Пакистан должен прекратить предоставлять убежище террористам - Тиллерсон

Пакистан должен прекратить предоставлять убежище террористическим группам. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По его словам, Вашингтон готов помочь Пакистану бороться с внутренним терроризмом, однако Исламабад должен изменить свою политику толерантности террористических групп у себя дома, ведь это подрывает усилия по налаживанию мирной жизни в Афганистане.

Читайте такжеПакистан начнет строить забор на границе с Афганистаном

"Пакистан должен решить, что в его лучших интересах на долгую перспективу", - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь США также рассказал, что проинформировал правительство Пакистана относительно новой стратегии президента США Дональда Трампа относительно Афганистана. Тиллерсон отметил, что призвал Исламабад активнее участвовать в стабилизации страны-соседа.

Госсекретарь допустил, что Пакистан может потерять привилегированный статус "главного союзника США за пределами НАТО".