Клятва "джихаду" продолжится: Талибан отреагировал на решение Трампа относительно американских военных в Афганистане

Талибан отреагировал на решение Дональда Трампа держать американские войска в Афганистане без установленного графика вывода войск. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря афганских талибов.

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«Вместо продолжения войны в Афганистане американцы должны были подумать о выводе своих солдат из Афганистана», - сказал представитель талибов Забихулла Муджахид в своем заявлении, опубликованном через несколько часов после телевизионного вещания Трампа о политике США в Афганистане и Южной Азии.

Муджахид сказал: «Пока в нашей стране есть хоть один американский солдат», исламистские повстанцы «продолжат наш джихад».

Как сообщал УНИАН ранее,президент США Дональд Трамп одобрил документ о новой стратегии Белого дома в отношении Афганистана.

Согласно этой инициативе, теперь в Афганистан будут направлены дополнительно 4 тысячи американских военнослужащих.

В настоящее время в Афганистане работает около 8400 военнослужащих США и около 5000 военнослужащих из других стран-членов НАТО и стран-партнеров.