Затулин: Россия может признать независимость Приднестровья

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин ЗАТУЛИН заявляет, что в случае прихода к власти в Молдове прорумынских сил, Россия может признать независимость Приднестровья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом К.ЗАТУЛИН заявил сегодня журналистам.

"Мы, безусловно, сторонники того, чтобы все обошлось мирно. Однако в случае, если в Молдове незаконным, неконституционным путем придут к власти националистические силы, то я убежден - вопрос о признании Приднестровской Молдавской Республики встанет на повестку дня", - сказал К.ЗАТУЛИН.

Он подчеркнул, что события в Молдове могут нанести непоправимый ущерб приднестровскому урегулированию.

К.ЗАТУЛИН напомнил, что наблюдатели, которые присутствовали на парламентских выборах в Молдове, пришли к выводу, что, несмотря на отдельные нарушения, результаты голосования в целом отражают волеизъявление народа.

По его словам, радикальные молдавские оппозиционеры решили дестабилизировать ситуацию.

К.ЗАТУЛИН заявил, что в беспорядках были замечены «отдельные представители политических кругов Румынии, в том числе бывший молдавский террорист, а ныне румынский сенатор Илие ИЛАШКУ».

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 5 апреля в Кишиневе начались массовые акции протеста, которые продолжались 6 и 7 апреля. Манифестанты не признавали результатов выборов, согласно которым Коммунистическая партия, возглавляемая Президентом Владимиром ВОРОНИНЫМ, получила 50% голосов.

Ряд митингующих, кроме отмены итогов выборов, требовал присоединения Молдовы к Румынии. Полиция задержала около 200 участников массовых беспорядков в Кишиневе.

В результате беспорядков в Кишиневе почти полностью разгромлены здания президентской администрации и парламента.

Сегодня, 8 апреля, В.ВОРОНИН заявил о введении визового режима с Румынией. Он считает массовые акции протеста попыткой государственного переворота.