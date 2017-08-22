Истребители ВВС Дании сопровождали российский бомбардировщик (видео)

Истребители Дании сопровождали российский бомбардировщик Ту-95 вблизи острова Борнхольм. Соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook обнародовали датские ВВС.

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Так, истребители сопровождали Ту-95, пока он находился в воздушном пространстве возле Дании, а затем вернулись на базу.

Как сообщал УНИАН, самолеты Организации североатлантического договора (НАТО) в течение 7-13 августа 8 раз сопровождали более 20 полетов российских самолетов над странами Балтики.