Истребители ВВС Дании сопровождали российский бомбардировщик (видео)
13:52, 22 августа 2017Мир
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Истребители ВВС Дании сопроводили российский Ту-95.
Истребители Дании сопровождали российский бомбардировщик Ту-95 вблизи острова Борнхольм. Соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook обнародовали датские ВВС.
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Так, истребители сопровождали Ту-95, пока он находился в воздушном пространстве возле Дании, а затем вернулись на базу.
Как сообщал УНИАН, самолеты Организации североатлантического договора (НАТО) в течение 7-13 августа 8 раз сопровождали более 20 полетов российских самолетов над странами Балтики.
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