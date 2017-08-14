Самолеты НАТО за неделю 8 раз сопровождали более 20 российских самолетов над Балтикой - СМИ

Самолеты Организации североатлантического договора (НАТО) на прошлой неделе 8 раз сопровождали более 20 полетов российских самолетов над странами Балтики.

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Как сообщает балтийское издание Delfi, пилоты воздушной миссии НАТО в странах Балтии на минувшей неделе восемь раз взлетали для опознания и сопровождения летевших над Балтийским морем военных самолётов России, общей численностью 21.

Министерство обороны Литвы сообщило, что примерно половина из этого числа были истребители, остальные - транспортные и даже пассажирские самолёты. Многие российские транспортники летели с отключенными транспондерами. Больше всего - 10 российских аппаратов - самолётам НАТО пришлось сопровождать в четверг, для чего они взлетали в тот день трижды.