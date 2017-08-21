"Хотел обратить внимание": музыкант обезвредил фаната, приставившего к нему пистолет во время концерта
17:13, 21 августа 2017Мир
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Он был фанатом звезды и таким образом хотел обратить на себя внимание – чтобы Кхампхи пожал ему руку.
Разгоряченного поклонника обезвредил сам музыкант / скриншот
Во время выступления таиландского рокера Пхонгсита Кхампхи на музыканта наставили пистолет. Как выяснилось позже, угрожавшим рокеру зрителем оказался переодетый в штатское военный, пишет "Сегодня".
Он был фанатом звезды и таким образом хотел обратить на себя внимание – чтобы Кхампхи пожал ему руку.
Разгоряченного поклонника обезвредил сам музыкант. Он прыгнул на военного со сцены и оперативно его обезоружил. Теперь нарушителя порядка ждет трибунал.
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Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее мужчина хотел сорвать выступление Бритни Спирс, на сцене произошла драка.
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