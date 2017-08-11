Мужчина хотел сорвать выступление Бритни Спирс, на сцене произошла драка (видео)
Фанат забрался на сцену, но в тот же миг телохранители Бритним его схватили.
На прошлой неделе у 35-летней Бритни Спирс состоялось выступление в Planet Hollywood в Лас-Вегасе. Во время концерта на сцене неожиданно появился мужчина. Он попытался сорвать номер Бритни.
Мужчина забрался на сцену, но в тот же миг телохранители Бритним его схватили, сообщает dailymail.co.uk.
Вскоре полиция сообщила прессе имя нарушителя, им оказался некий 37-летний Джес Вебб, который был доставлен в участок.
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В видео снят момент, когда фанат приближается к танцорам певицы. Кто-то из них пытается убрать фаната со сцены, в результате чего агрессивный мужчина начинает его атаковать.
Britney Spears appears terrified as a man crashes the stage during her Vegas residency: ‘He’s got a gun?’ https://t.co/JkvZVpb1kYpic.twitter.com/rFN9rpqrRn— People (@people) August 10, 2017