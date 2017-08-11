Мужчина хотел сорвать выступление Бритни Спирс, на сцене произошла драка (видео)

16:01, 11 августа 2017
Общество
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Фанат забрался на сцену, но в тот же миг телохранители Бритним его схватили.

emanueljenner

На прошлой неделе у 35-летней Бритни Спирс состоялось выступление в Planet Hollywood в Лас-Вегасе. Во время концерта на сцене неожиданно появился мужчина. Он попытался сорвать номер Бритни.

Мужчина забрался на сцену, но в тот же миг телохранители Бритним его схватили, сообщает dailymail.co.uk.

Вскоре полиция сообщила прессе имя нарушителя, им оказался некий 37-летний Джес Вебб, который был доставлен в участок. 

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В видео снят момент, когда фанат приближается к танцорам певицы. Кто-то из них пытается убрать фаната со сцены, в результате чего агрессивный мужчина начинает его атаковать.

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Теги: #Бритни Спирс