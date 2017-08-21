В Норвегии построят первый в мире тоннель для кораблей (видео)

Первый тоннель для кораблей построят в Норвегии, он соединит 2 фьорда. Поскольку Норвежское море штормит как минимум 100 дней в году, треть года кораблям опасно перевозить пассажиров и грузы по этому маршруту. Именно для решения такой проблемы и решили создать судоходный тоннель.

Его проложат в самой узкой части горного полуострова Стад. Инженерам придется взорвать 8 миллионов тонн породы. Проезд для кораблей будет иметь высоту 37 метров, длину - 1700 метров.

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Возведение тоннеля оценивается в 270 млн долларов. Пройти по нему смогут до 120 кораблей в сутки. Строительство тоннеля начнется в 2019 году, работы планируют закончить в 2023 году.