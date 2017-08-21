Трамп выступит с важным заявлением в понедельник – Белый дом

Президент США Дональд Трамп сделает важное заявление для народа 21 августа, чтобы, согласно сообщению Белого дома, объяснить "стратегию Америки в Афганистане и Южной Азии", передает Радио Свобода.

В сообщении отмечается, что Трамп выступит с речью на военной базе "Форт Майер" возле Вашингтона, и она будет транслироваться в прямом эфире, начиная с 21:00 по местному времени.

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В субботу президент США заявил, что его администрация приняла решение по войне в Афганистане, которая длится 16 лет.

На следующий день после совещания с членами команды по национальной безопасности в резиденции Кэмп-Дэвид, которая состоялась 18 августа, Трамп написал в Твиттере: "Провел важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими талантливыми генералами и военными лидерами. Принято множество решений, в том числе, и в отношении Афганистана". Тогда президент не привел никаких подробностей.

Пресс-секретарь Трампа Сара Хакаби Сандерс заявила 18 августа, что новая стратегия будет "защищать интересы Америки" в Южной Азии, отметив, что ее детали будут объявлены позже.

"Президент изучает и рассматривает ее варианты и сделает объявление американскому народу, нашим союзникам и партнерам и во всем мире в должное время", – сообщила Сандерс.

В первые пять месяцев текущего года было убито более 2500 афганских полицейских и силовиков.

В настоящее время в Афганистане работает около 8400 военнослужащих США и около 5000 военнослужащих из других стран-членов НАТО и стран-партнеров.