Талибы призвали Трампа вывести войска из Афганистана

Боевики группировки "Талибан" написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу с призывом вывести американские войска из Афганистана.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Khaama Press.

Отмечается, что талибы написали письмо, поскольку администрация Трампа рассматривает новую политику в отношении Афганистана.

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Боевики в письме утверждают, что продолжающееся насилие в Афганистане имеет прямую связь с присутствием на территории страны иностранных войск, называя их "оккупационными силами".

"Талибан" также обвинил возглавляемую США коалицию в уничтожении Афганистана.

Ранее сообщалось, что экстремистская группировка "Талибан" предупредила США о недопустимости увеличения военного контингента в Афганистане.

Ранее, 14 июня президент США Дональд Трамп предоставил министру обороны Джиму Мэттису право решать, какое количество американских военных будут находиться в Афганистане.

Сейчас в Афганистане находятся 8400 американских военных и еще около пяти тысяч военных из других стран НАТО.