Иранский суд обязал США выплатить $245 миллионов жертвам иракских химатак

Иранский суд постановил, что администрация США должна выплатить компенсацию в $245 млн пострадавшим при химических атаках, которые проводили войска Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Fars.

«Несколько человек, пострадавших в ходе бомбежек с применением химического оружия, подали иски, и суд вынес решения по 18 лицам из тех, кто пострадал или умер, и оценил сумму компенсации», — заявил представитель судебных властей Мосхени Эджеи.

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В сообщении говорится, что жертвами применения Ираком химического оружия стали десятки тысяч иранцев, около 100 тысяч человек из живущих сейчас страдают от заболеваний органов дыхания, глаз, кожи, нарушений иммунной системы и психических расстройств. ​

Тегеран неоднократно заявлял, что химическое оружие у Хусейна появилось благодаря помощи США, а также компаний из Германии, Италии и Испании. В СМИ также появлялись разоблачительные статьи о том, что Пентагон знал, что Ирак собирается применять химическое оружие в войне.

Война между Ираком и Ираном продолжалась с 1980 по 1988 год. По разным оценкам, в ней погибли около миллиона человек. Война также нанесла серьезный ущерб экономикам обеих стран.