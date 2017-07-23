Иран и Ирак договорились о военном сотрудничестве

Иран и Ирак подписали соглашение об усилении военного сотрудничества и борьбе с «терроризмом и экстремизмом». Это, как предполагается, может вызвать беспокойство США, пишет Радио Свобода.

По данным иранских агентств, этот меморандум о взаимопонимании между министрами обороны двух стран также касается пограничной безопасности, взаимной технической и военной поддержки или сотрудничества по поставке и обучения войск.

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Издание напоминает, что в 1980-1988 годах Иран и Ирак вели между собой кровавую войну, но отношения шиитского Ирана с Ираком значительно улучшились после свержения в 2003 году преимущественно суннитской власти президента Ирака Саддама Хусейна и создания в Ираке преимущественно шиитского правительства.

Нынешняя власть в Ираке является региональным союзником для США, но Иран является фактическим противником из-за разногласий по многим вопросам. Президент США Дональд Трамп, который вступил в должность в январе, выступает с жесткой линией в отношении Тегерана.