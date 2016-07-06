Трамп похвалил Хусейна за то, как тот "убивал террористов" (видео)

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии скандальный миллиардер Дональд Трамп заявил, что бывший президент Ирака Саддам Хусейн правильно боролся с терроризмом. Видео с его выступления в Северной Калифорнии опубликовало агентство Associated Press.

Читайте такжеОбама выступил на митинге в рамках предвыборной кампании Клинтон

"Саддам Хусейн был действительно плохим парнем, не так ли? Но знаете, что он делал хорошо? Он убивал террористов. Это он делал хорошо", - заявил он.

Трамп признал, что Хусейн не рассказывал им об их правах и не разговаривал с ними: "Они были террористами, - и все".

"Сегодня Ирак – Гарвард для террористов. Сегодня, если ты хочешь быть террористом, ты едешь в Ирак", - подытожил Трамп.

VIDEO: Trump says the late Iraqi leader Saddam Hussein was a "bad guy," but he "killed terrorists." https://t.co/HOKqTxSHk4 — The Associated Press (@AP) July 6, 2016

Ранее Трамп уже заявлял о том, что ситуация в Ливии и Ираке была намного благоприятней, когда оставались при власти диктаторы Каддафи и Хусейн.

Как известно, Саддам Хусейн был свергнут в 2003 году. Тогда США утверждали, что его режим владеет оружием массового уничтожения. Позже оказалось, что это не отвечало действительности. Самого Хусейна казнили.