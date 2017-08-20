В Петербурге автомобиль въехал в толпу людей, погибли два человека

Женщина погибла, три человека пострадали в Петербурге после того, как в них врезался водитель иномарки. Об сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 19 августа на Промышленной улице Петербурга.

Читайте такжеВ Сиднее автомобиль въехал в толпу посетителей торгового центра

"Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии погибла женщина и еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель задержан", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Пятый канал" позднее в больнице скончалась еще одна женщина, сбитая уходящим от погони водителем.

Как сообщал УНИАН, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Полиция Испании позже заявила о ликвидации сети террористов, в Каталонии с этим не согласны.