Организатором терактов в Испании может быть имам местной мечети - СМИ

При взрыве в лаборатории террористов в Альканаре (Каталония) мог погибнуть имам мечети в городе Рипполи Абдельбаки эс-Сати, которого правоохранители подозревают в организации всей серии терактов в Испании. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на издание El Pais.

Читайте такжеВласти Испании сообщили о ликвидации сети террористов

Имам является марокканцем, ему 40 лет. Его характеризуют как очень сдержанного человека. Известно, что эс-Сати освободился в 2012 году из тюрьмы, где находился за нарушение миграционного законодательства. По данным издания, за решеткой он познакомился с террористами, причастными к взрывам в Мадриде 11 марта 2004 года (тогда в четырех пригородных поездах погиб 191 человек).

По данным источников El Pais, подготовка к террористической атаке началась несколько месяцев назад.

Напомним, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Полиция Испании позже заявила о ликвидации сети террористов, в Каталонии с этим не согласны.