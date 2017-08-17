Трамп распустил два консультативных органа, в которые входили бизнесмены

Президент США Дональд Трамп в среду, 16 августа, сообщил, что распускает два консультативных органа при Белом доме - Совет по промышленному производству и Форум по стратегии и политики, которые состояли преимущественно из бизнесменов.

Это решение он принял после того, как многие руководители американских компаний и профсоюзов вышли с них из-за несогласия с реакцией Трампа на события в Шарлотсвилле, пишет Deutsche Welle.

"Вместо того, чтобы давить на бизнесменов из Совета по промышленному производству и Форума по стратегии и политики, я распускаю их. Спасибо всем!", - написал президент США в сети Twitter.

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За последние дни из Совета по промышленному производству вышли несколько руководителей известных американских корпораций, в том числе Intel, Under Armour и фармакомпнії Merck & Co. - Брайан Кржанич, Кевин Планк и Кеннет Фрейзьер. Также покинул совещательный орган, который Трамп созвал в январе этого года, председатель Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов (AFL-CIO) Ричард Трумка. Он отметил, что орган был вообще неэффективным и никогда не заседал.

Форум по стратегии и политики возглавлял исполнительный директор инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман. Форум заседал несколько раз после создания.