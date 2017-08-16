В Стамбуле мужчина с ружьем открыл хаотичную стрельбу с крыши дома

01:10, 16 августа 2017
Мир
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Правоохранители три часа уговаривали его сдаться, а потом все же пошли на штурм.

В Стамбуле мужчина с ружьем открыл беспорядочную стрельбу / скриншот видео

В Стамбуле мужчина с ружьем в руках переполошил полгорода. Реальный триллер местные каналы даже транслировали в прямом эфире, говорится в сюжете ТСН.

Мужчина в футболке с надписью "жизнь головореза" забрался на крышу 6-этажки и открыл хаотичную стрельбу – пули попали в автомобили.

К месту происшествия приехали полиция и спецотряд, правоохранители три часа уговаривали его сдаться и даже вызвали отца злоумышленника. Однако потом все же пошли на штурм.

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Мужчина пытался отстреливаться, несколько раз нажал на спусковой крючок, но оружие не сработало, поэтому нарушителю спокойствия таки пришлось сдаться.

Мужчину арестовали, его уже допрашивают в участке. По предварительной версии, за ружье стрелок взялся из-за имущественного спора с братьями.

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Теги: #стрельба в Стамбуле#мужчина открыл стрельбу