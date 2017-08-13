В Белом доме есть люди, которые хотят отстранить Трампа - Скарамуччи

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, покинувший пост через 10 дней после назначения, дал первое интервью после увольнения.

В разговоре с ABC News он заявил, что в Белом доме есть люди, которые стремятся избавиться от Дональда Трампа, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Что сейчас происходит в Вашингтоне: президент не является представителем политического истеблишмента, поэтому по какой-то причине люди приняли решение, что хотят избавиться от него", - сказал Скарамуччи ведущему телеканала Джорджу Стефанопулосу.

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По словам Скарамуччи, в Вашингтоне, в том числе в Белом доме, есть люди, которые "не обязательно содействуют интересам президента или его повестке".

Журналист попросил бывшего главу пресс-службы Трампа назвать конкретные имена. По словам Скарамуччи, он уже "назвал несколько имен", после чего в Белом доме произошли стратегические перестановки.

Скарамуччи также отметил, что Трампу необходимо привлечь к работе "больше лоялистов", чтобы продолжать работать по своей повестке.

Как сообщал УНИАН, 21 июля было объявлено о назначении Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, что повлекло за собой отставки пресс-секретаря Шона Спайсера и руководителя аппарата Райнса Прибуса. Должность Прибуса досталась Джону Келли, который до этого руководил министерством внутренней безопасности.

Серия перестановок в Белом Доме завершилась отставкой Скарамуччи, который успел поработать на своей должности всего 10 дней.