В Страсбурге среди манифестантов появились раненые полицией

Среди антинатовских манифестантов в Страсбурге есть раненые.

Как сообщают местные СМИ, корреспондент AFP видел лично по меньшей мере двух раненых в результате использования полицией слезоточивого газа и резиновых пуль. Представитель медицинской группы сопровождения саммита НАТО также подтвердил информацию о наличии раненых в результате столкновений антинатовцев с полицией, однако не уточнил их количество.

В целом на протяжении сегодняшнего дня французская полиция уже арестовала около 40 противников НАТО, несколько раз применяла слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы не допустить прорыва манифестантов в центр города.

СМИ также сообщают, что после того как полиция сняла охрану с Парка двух рек, который находится вблизи пешеходного моста через Рейн, по которому сегодня символически прошли лидеры 28 стран - членов НАТО из Германии во Францию, в Парк вошли около двадцати человек в масках, которые ограбили магазин на АЗС и подожгли пустой пост полиции вблизи Моста Европы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе ожидается демонстрация протеста против НАТО, которая должна собрать от 30 до 60 тыс. человек и пройдет вдали от центра города по маршруту, согласованному с властями.

Сейчас лидеры 28 стран - членов Североатлантического альянса начали заседание Совета НАТО в Страсбурге, где они планируют наметить новую стратегию блока и утвердить новые ориентиры антитеррористической операции в Афганистане.