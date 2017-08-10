Япония заявила о готовности сбивать ракеты КНДР при попытке атаковать военную базу США

Японские военные получат право сбивать ракеты Северной Кореи, которые могут быть запущены по военной базе США на Гуаме. Об этом заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, передает Reuters.

Онодэра сообщил оборонному комитету парламента Японии о готовности перехватить ракеты КНДР, которые могут атаковать военную базу в Гуаме. Кроме того, японская сторона будет расценивать возможные пуски ракет как угрозу существованию Японии.

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При этом военные эксперты заявили Reuters, что в действительности Япония не располагает средствами для перехвата баллистических ракет над своей территорией. Отметим, Гуам находится в западной части Тихого океана, и в случае запуска ракет со стороны КНДР они будут пересекать воздушное пространство Японии.

Как сообщал УНИАН, КНДР заявила о возможности нанесения ракетных ударов по военным базам США в районе острова Гуам. Пхеньян «предупредил, что он готов вести тотальную войну, если Вашингтон начнет превентивную войну против него».