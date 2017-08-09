КНДР заявила о возможности нанесения ракетных ударов по военным базам США
В Пхеньяне рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам.
Вооруженные силы Северной Кореи объявили, что они рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы США. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Сообщается, что Пхеньян «предупредил, что он готов вести тотальную войну, если Вашингтон начнет превентивную войну против него».
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Военные КНДР заявили, что «сейчас тщательно изучается оперативный план» нанесения удара по районам, расположенным вокруг Гуама с помощью баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если КНДР продолжит угрожать США, то ее ждет «огонь и ярость» Вашингтона.