Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович станет Кровавой королевой в перезапуске "Хэллбоя"

Известная голливудская актриса Мила Йовович сыграет роль Кровавой королевы в перезапуске фильма «Хэллбой». Ее утвердил режиссер Нил Маршал. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

По сюжету, Хэллбой противостоит средневековой волшебнице, которая планирует уничтожить человечество. Съемки начнутся в сентябре и будут проходить в Великобритании и Болгарии.

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Помимо Йовович в фильме также будут сниматься Дэвид Харбор, который сыграет главную роль – Хэллбоя, а его отца – Иэн Макшейн.

Как сообщал УНИАН ранее, продюсер Мартин Мосзкауикс подтвердил перезапуск франшизы "Обитель зла". Однако сейчас такие детали как режиссер и исполнители главных ролей не сообщаются. Отмечается, что предыдущий режиссер франшизы Пол Андерсон сейчас работает над другой картиной - киноадаптацией игры Capcom — Monster Hunter.

СМИ предполагают, что в связи с тем, что Андерсон не будет режиссером перезапуска "Обители зла", к своей роли не вернется и Милла Йовович, которая сыграла главную героиню во всех шести фильмах.