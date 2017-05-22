Серию фильмов "Обитель зла" переснимут, вероятно без Милы Йовович - СМИ

Продюсер Мартин Мосзкауикс подтвердил перезапуск франшизы "Обитель зла". Однако сейчас такие детали, как режиссер и исполнители главных ролей не сообщаются, пишет Variety.

Издание отмечает, что предыдущий режиссер франшизы Пол Андерсон сейчас работает над другой картиной - киноадаптацией игры Capcom — Monster Hunter.

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СМИ предполагают, что в связи с тем, что Андерсон не будет режиссером перезапуска "Обители зла", к своей роли не вернется и Милла Йовович, которая сыграла главную героиню во всех шести фильмах.

Как сообщал УНИАН ранее, неизвестные хакеры требуют огромную сумму в биткоинах и угрожают начать по частям выкладывать в публичный доступ один из еще не показанных в прокате фильмов компании Walt Disney.

Сначала киберпреступники собираются слить в интернет пятиминутный отрывок фильма, а потом будут публиковать 20-минутные части, пока деньги не выплатят.