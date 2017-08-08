Парламент Венесуэлы назвал нелегитимной конституционную ассамблею

Демократически избранный парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, признал нелегитимной недавно избранную конституционную ассамблею.

За это решение единогласно проголосовали все члены парламента страны, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Согласно решению парламентариев, нелегитимными считаются как сам орган, созданный по инициативе президента Николаса Мадуро, так и решения, которые он будет принимать. Это касается также и лишения 5 августа конституционной ассамблеей полномочий генерального прокурора страны Луизы Ортеги, которая относится к самым яростным критикам президента-социалиста Мадуро.

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Тем временем оппозиционные парламентарии заявили, что во время заседания с целью лишения легитимности конституционной ассамблеи, в парламент пытались ворваться сторонники Мадуро.

Тем временем, США ведут подготовку к ужесточению санкций в отношении чиновников Венесуэлы учитывая недавние решения конституционной ассамблеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные неназванные информированные источники в американском правительстве. Согласно данным анонимных источников, запланированные ограничительные меры коснутся ряда лиц из ближайшего окружения Мадуро.

Санкции будут включать замораживание счетов этих лиц, запрет на въезд в США и запрет американским компаниям вести с этими лицами любой бизнес. Согласно данным Reuters, пока в Вашингтоне не думают о введении ограничительных мер против нефтяной отрасли Венесуэлы.

Напомним, что 30 июля в Венесуэле проходило голосование за Конституционную ассамблею, которая наделена полномочиями внести изменения в конституцию страны.

Оппозиция бойкотировала голосование, которое она назвала захватом власти президентом Николасом Мадуро. Однако в правительстве заявили, что конституционная ассамблея является единственным способом для установления мира после месяцев протестов в стране.