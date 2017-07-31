Минфин США ввел санкции против президента Венесуэлы

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

Санкции против Мадуро, предусматривают замораживание принадлежащих ему активов, если они будут обнаружены в американской юрисдикции. Также, гражданам США запрещено вести дела с президентом Венесуэлы.

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"Наши санкции должны показать наше негативное отношение к действиям Мадуро и выразить поддержку венесуэльцам, которые хотят жить при демократии", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Источник в Конгрессе заявил Reuters, что санкции против Мадуро были введены в связи с тем, что его действия направлены на подрыв демократии.

Под нынешние санкции не попадает нефтяной сектор экономики Венесуэлы, однако такие меры не исключаются в будущем, добавляет Reuters.

Как сообщал УНИАН, ранее министерство финансов США ввело санкции против 13 действующих и бывших чиновников правительства Венесуэлы, которые, как считают в Вашингтоне, подрывают демократию в этой стране.

Тогда Министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя введение санкций, заявил, что президент США Дональд Трамп ранее "ясно дал понять, что Соединенные Штаты не намерены игнорировать попытки режима Мадуро подорвать демократию, свободу и верховенство закона".