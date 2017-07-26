Минфин США ввел санкции против 13 чиновников Венесуэлы

Министерство финансов США ввело санкции против 13 действующих и бывших чиновников правительства Венесуэлы, которые, как считают в Вашингтоне, подрывают демократию в этой стране. Сообщение опубликовано на сайте ведомства, передает РБК.

Санкции введены в преддверии созыва Учредительного собрания Венесуэлы, запланированного на 30 июля 2017 года, которое, как отмечается в сообщении Минфина, "будет иметь право переписывать Конституцию Венесуэлы и распускать государственные учреждения".

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести в Венесуэле конституционную реформу - в начале мая он объявил о созыве Учредительного собрания (Конституционной ассамблеи), которому фактически предстоит заменить парламент. Именно новый властный орган, в который войдут 500 человек, выбранных прямым голосованием 30 июля, будет разрабатывать новую Конституцию страны.

"Недостатки процедуры выборов Учредительного собрания практически гарантируют, что большинство его членов будут представлять интересы президента Николаса Мадуро", - говорится в сообщении Минфина.

Министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя введение санкций, указал, что президент США Дональд Трамп ранее "ясно дал понять, что Соединенные Штаты не намерены игнорировать попытки режима Мадуро подорвать демократию, свободу и верховенство закона".

"Все активы указанных лиц, попадающие под юрисдикцию США, заморожены, а американским гражданам запрещено с ними контактировать", - говорится в сообщении Минфина.

В санкционном списке США оказались уполномоченный по правам человека Венесуэлы Тарек Вильям Сааб, глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена, министр образования Элиас Хауа, а также Мария Варела, которая сейчас входит в комиссию по созданию Национального учредительного собрания, а ранее была главой пенитенциарной службы Венесуэлы.

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Их внесли в санкционный список за то, что они "активно проводят выборы в Учредительное собрание или иным образом подрывают демократию или права человека в Венесуэле".

Кроме того, в список были внесены пять человек,​ "ответственных за насилие и репрессии". Это министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Нестор Ревероль, ​главнокомандующий армии Венесуэлы и бывший глава службы безопасности Мадуро Иисус Суарес, глава Нацгвардии Венесуэлы Серхио Ривера, глава национальной полиции Венесуэлы Карлос Перес и бывший глава нацполиции Франклин Гарсиа.

Еще четыре человека были включены в санкционный список из-за их тесной связи ​с "коррумпированными государственными структурами" - государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), и правительственным агентством CENCOEX, которое регулирует режим валютного курса Венесуэлы.

Это ​Алехандро Флеминг, вице-министр Венесуэлы по делам Европы и бывший глава CENCOEX, действующий глава CENCOEX Рокко Серано, ​вице-президент по финансам PDVSA и президент Банка экономического и социального развития Венесуэлы Саймон Зерпа, а также бывший национальный казначей и вице-президент ​PDVSA Карлос Мальпика.