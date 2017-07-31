Столкновения на выборах конституционной ассамблеи в Венесуэле: 15 погибших (фото, видео)
Власть Венесуэлы заявляет о рекордной явке на выборах в конституционную ассамблею.
В Венесуэле в воскресенье, 30 июля, на выборах в конституционную ассамблею явка составила 41,5 процента, всего проголосовали восемь миллионов человек. Такие данные приводит центризбирком страны. Об этом сообщает DW.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его соратники заявили о "рекордной" явке. Оппозиция заявляет, что голосовать пришли только от двух до трех миллионов человек.
Тем временем количество погибших за сутки в столкновениях между протестующими и полицией возросло до 15 человек, передает El Nacional.
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Кроме США, о непризнании выборов в Венесуэле заявили Аргентина, Перу, Колумбия и Панама. Один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес призвал венесуэльцев выйти на протест против конституционной ассамблеи в понедельник, 31 июля.
Образование конституционной ассамблеи предоставляет президенту Мадуро и его социалистической партии возможность переписать конституцию страны на свое усмотрение. Вероятнее всего, этот шаг повлечет за собой и новые выборы в парламент, в котором сейчас преобладают оппозиционные силы.