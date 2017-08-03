Евросоюз не будет признавать спорную конституционную ассамблею Венесуэлы

Европейский Союз не будет признавать избранную несколько дней назад конституционную ассамблею Венесуэлы. Об этом в среду, 2 августа, заявила верховный представитель по внешней политике и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Учитывая сомнительную легитимность и репрезентативность этого новоизбранного органа Могерини призывает президента Венесуэлы Николаса Мадуро приостановить создание конституционной ассамблеи. Последняя, по замыслу руководства Венесуэлы, должна написать новую конституцию.

Читайте такжеПарламент Венесуэлы отказался признавать выборы в Конституционную ассамблею

Вместе с тем главный дипломат ЕС подчеркнула на необходимости освобождения всех политических заключенных в латиноамериканской стране. Могерини также дала понять, что в случае дальнейшего нарушения принципов демократии и принципов конституции Венесуэлы ЕС может прибегнуть к ограничительным мерам. "ЕС и страны-члены готовы поэтапно усилить свою реакцию", - подчеркнула главная дипломатка Евросоюза.

Между тем социалистическому правительству Венесуэлы обвиняют в фальсификации результатов голосования во время избрания конституционной ассамблеи. По словам руководства расположенной в Великобритании фирмы Smartmatic, количество тех, кто принял участие в голосовании значительно ниже официальных данных. Расхождение составляет "по меньшей мере миллион", отметили представители компании.

Согласно обнародованным ранее данным венесуэльских властей, в выборах нового законодательного органа приняло участие около 8,1 миллиона граждан. Они выбирали 545 членов конституционной ассамблеи.

Напомним, что 30 июля в Венесуэле проходило голосование за Конституционную ассамблею, наделенное полномочиями внести изменения в конституцию страны. Оппозиционные силы бойкотировали голосование, которое они назвали захватом власти президентом Николасом Мадуро. Однако в правительстве заявили, что конституционная ассамблея является единственным способом для установления мира после месяцев протестов в стране.