Если Ким Чен Ын закроет ядерные программы: Тиллерсон рассказал о готовности США к диалогу с КНДР

17:00, 07 августа 2017
Мир
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Тиллерсон отметил, что речь идет об их (КНДР - ред.) отношении к приближению диалога с Вашингтоном.

Ким Чен Ын / REUTERS

США готовы к диалогу с Северной Кореей, если Пхеньян прекратит тестирования баллистических ракет. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на саммите азиатских лидеров, передает ABC News.

"Лучшим сигналом, который Северная Корея может дать нам о готовности к переговорам - это прекращение запуска этих ракет", - сказал Тиллерсон, добавив: "Это происходит не так: дайте мне 30 дней, и мы готовы говорить. Это не так просто. Речь идет об их отношении приближения к диалогу с нами".

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На вопрос сколько времени должно пройти после прекращения этих тестов для того, чтобы начались переговоры, Тиллерсон ответил: "Мы узнаем, когда увидим (что они прекратились. - ред.)".

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея намерена наращивать свой ядерный арсенал и дать жесткий ответ США и введенным против нее санкциям ООН.

Пхеньян называет введенные ограничения покушением на его суверенитет, которое совершили США в надежде изолировать страну. Также КНДР заявила, что не намерена обсуждать вопросы ядерного разоружения до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны США. Кроме того, Пхеньян обвинил Вашингтон во враждебных действиях.

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