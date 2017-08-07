КНДР пригрозила "жестким ответом" на новые санкции ООН

Северная Корея намерена наращивать свой ядерный арсенал и дать жесткий ответ США и введенным против нее санкциям ООН. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Как пишет агентство, Пхеньян называет введенные ограничения покушением на его суверенитет, которое осуществили США в надежде изолировать страну.

Также КНДР заявила, что не намерена обсуждать вопросы ядерного разоружения до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны США. Кроме того, Пхеньян обвинил Вашингтон во враждебных действиях.

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"Нет большей ошибки, чем предположение США, что их земля в безопасности за океаном… Санкционная резолюция ООН - плод злодеяний США… Это разгульное нарушение суверенитета (КНДР, - ред.) и серьезное испытание для нашей республики", - говорится в официальном заявлении правительства страны.

Как сообщал УНИАН, совбез ООН ужесточил санкции против КНДР. Согласно документу, КНДР запрещается экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, а также морепродуктов. Кроме того, государствам – членам ООН запрещается увеличивать число рабочих из Северной Кореи внутри страны и делать инвестиции в совместные проекты с северокорейскими компаниями.