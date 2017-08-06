В Венесуэле объявили о начале восстания против Мадуро, однако его придушили (видео)
Группа вооруженных мужчин в военной форме в видеообращении объявила о начале восстания против президента страны в городе Валенсия. Однако вскоре соратники Мадуро заявили о подавлении бунта.
На военной базе близ города Валенсия, расположенного в 170 километрах от столицы Венесуэлы Каракаса, в воскресенье, 6 августа, очевидно, имела место попытка восстания группы военных против президента страны Николаса Мадуро. Представители власти заявили о задержании семерых человек, передает DW, ссылаясь на агентство Reuters.
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Перед этим в обнародованном видеообращении мужчина, который назвался бывшим офицером Национальной гвардии, в сопровождении около 15 вооруженных людей в военной форме заявил, что они начинают восстание в Валенсии с целью восстановления демократии в стране. При этом он подчеркнул, что речь не идет о государственном перевороте. Точное количество участников бунта неизвестно.
Однако вскоре один из лидеров Социалистической партии страны Диосдадо Кабельо сообщил в сети Twitter, что восстание уже подавлено и назвал его "террористическим актом". Он отметил, что ситуация контролируемая, и в других городах страны беспорядков военных не было.
En la madrugada atacantes terroristas entraron al Fuerte Paramacay en Valencia, atentando contra nuestra FANB. Varios terroristas detenidos.— Diosdado бразильское выпрямление R (@dcabellor) August 6, 2017
По словам очевидцев, ночью на военной базе раздавались выстрелы. Органы власти сообщили, что "террористы" пытались захватить склад с оружием.