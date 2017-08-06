Власти Венесуэлы заявили о "террористическом нападении" на военную базу, несколько человек задержаны

Заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и член Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо заявил о том, что на военную базу в венесуэльском городе Валенсия было совершено «террористическое нападение».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Кабельо в Twitter.

"Утром террористы вошли на территорию (базы) Фуэрте Парамакай в Валенсии, теракт против наших Национальных Боливарианских ВС. Несколько террористов были задержаны", - написал Кабельо.

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Он добавил, что после нападения "был активирован план защиты", предусматривающий "развертывание войск для обеспечения внутренней безопасности". Кабельо не сообщает, кто совершил нападение на военную базу.

Как отметил один из лидеров социалистов, в настоящее время Фуэрте Парамакай находится "под полным контролем" властей.

"На остальных военных базах страны абсолютно нормальная ситуация", - написал он.

За несколько часов до того, как стало известно о нападении, группа военнослужащих из Валенсии выложила в интернет видеообращение, в ходе которого было объявлено, что они выступают против правительства президента Николаса Мадуро.

По словам военнослужащего, представившегося капитаном Хуаном Кагуарипано, они объявляют "законный мятеж".

"Это не государственный переворот. Это гражданские и военные действия, направленные на восстановление конституционного строя", - сказал он.