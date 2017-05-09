В Госдепе оценили вероятность конфликта с Россией в Арктике

Вероятность конфликта между США и Россией в Арктике остается низкой, считают в Госдепартаменте.

"Угроза вооруженного конфликта (в Арктике) остается низкой по сравнению с другими регионами мира", — заявил на брифинге заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов и международным делам в области окружающей среды и науки Дэвид Балтон, передает РИА Новости.

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Так он ответил на вопрос о возможности конфликта США и России в Арктике.

В целом, представитель госдепартамента отметил, что Арктика остается "стабильным и мирным регионом".

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны РФ впервые показало фото военной базы "Арктический трилистник", которая была возведена на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике.