Взорвать самолет и отравить пассажиров: полиция Австралии рассказала о двух предотвращенных терактах

Участники раскрытого в Австралии преступного заговора планировали совершить два теракта - взорвать самолет и распылить отравляющий газ.

Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель комиссара Федеральной полиции Австралии Майкл Фелан, передает ТАСС.

Террористы планировали взорвать самолет авиакомпании Etihad Airways, выполнявший рейс по маршруту Сидней - Абу-Даби. "Мы будем утверждать в суде, что самодельное взрывное устройство планировалось спрятать в самолете 15 июля", - уточнил он.

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Помимо этого, террористы намеревались совершить теракт с использованием "высокотоксичного сульфида водорода", отметил Фелан, назвав эти планы террористов "самым изощренным заговором, когда-либо раскрытым в Австралии".

В свою очередь заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Хадсон сообщил, что арестованные поддерживали контакты с боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. "Мы утверждаем, что один из арестованных приходится братом одному из главарей ИГ в Сирии и что он познакомил другого арестованного с человеком, которого мы называем контролером", - подчеркнул полицейский.

Ранее представитель Федеральной полиции сообщил, что два арестованных на прошлой неделе жителя Сиднея предстанут перед судом в пятницу и что им предъявят обвинения в подготовке терактов с целью уничтожения пассажирского самолета.

Ранее сообщалось, что в Австралии контртеррористическая полиция раскрыла заговор, целью которого было взорвать самолет. В ходе обысков в Сиднее были задержаны четверо подозреваемых.