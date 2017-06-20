На центральном вокзале Брюсселя застрелили предполагаемого терориста

Бельгийские военные, патрулирующие центральный вокзал Брюсселя, нейтрализовали человека в поясе смертника. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что при задержании предполагаемого террориста произошел взрыв около касс вокзала. Он был небольшой мощности, пострадавших, по предварительной информации, нет.

В связи с инцидентом полиция эвакуировала людей с вокзала и Центральной площади города.

Полиция Брюсселя в своем Twitter написала, что на центральном вокзале "произошел инцидент с участием частного лица".

Также в полиции заявили, что ситуация на вокзале находиться под контролем.

Incident avec un particulier à la gare #BruxellesCentral#Bruxelles

Situation sous contrôle mais veuillez suivre les instructions @SNCBhttps://t.co/QAHdzh9oGO — PolBru (@zpz_polbru) June 20, 2017

Национальная железнодорожная компания Бельгии заявила о приостановке движения поездов через станцию.

На центральных станциях городского метро приостановлено движение. Поезда проезжают их без остановки, уточняет телеканал RTBF. Также власти приняли решение временно остановить движение наземного общественного транспорта в центре, их линии д​вижения были переведены подальше от оцепленной территории.