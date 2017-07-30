В Австралии разоблачили террористов, планировавших взорвать самолет

02:36, 30 июля 2017
Мир
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Во время операции полицейских были задержаны четверо подозреваемых.

Австралийская полиция предотвратила теракт / REUTERS

В Австралии контртеррористическая полиция раскрыла заговор, целью которого было взорвать самолет. Об этом заявил премьер-министр Малкольм Тернбулл, передает Русская служба ВВС.

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"Могу сообщить, что сегодня прошла крупная совместная контртеррористическая операция по предотвращению заговора террористов, целью которого было крушение самолета", - заявил он.

По данным следователей, участники заговора собирались использовать "самодельное устройство". Сообщается, что в ходе обысков в Сиднее были задержаны четверо подозреваемых. Издание отмечает, что во всех австралийских аэропортах введены дополнительные меры безопасности.

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Теги: #антитеррористическая операция#террористы в Австралии